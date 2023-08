La visita di Raimondo in Cina riapre i colloqui commerciali | ma…

(Di martedì 29 agosto 2023) Il Global Times definisce itra il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, e la segretaria al Commercio statunitense, Gina, “razionali, schietti e costruttivi”. L’incontro è durato quasi quattro ore e mezza, lunedì 28 agosto, ed è una di quelle forme di contatto con Washington che Pechino apprezza. A differenza dei dialoghi più politici, tendenzialmente respinti dalla Repubblica popolare, quelli di ambito economico e commerciale sono tenuti in primissimo piano dai cinesi. Anche sulla base di una consapevolezza: l’economia dellava molto meno bene di quella degli Stati Uniti, dove anche questo mese è aumentata la fiducia dei consumatori. Ripartono i: export control e non solo Il risultato principale dellaè l’avvio di un (nuovo) dialogo sui controlli delle ...

Oggi, durante unaa Pechino, il ministro del Commercio americano Ginaha affermato che gli Stati Uniti e la Cina devono 'fare di piu', insieme' di fronte ai problemi del Pianeta. Citando argomenti circa ...Per questo il segretario al Commercio Gina, ina Pechino, e il suo omologo cinese Wang Wentao, hanno concordato ieri di istituire un gruppo di lavoro per "cercare soluzioni su ...Segnali positivi arrivano anche dallain CIna di Gina, la rappresentante del commercio Usa Nel resto dell'Asia La borsa di Tokyo si avvia a chiudere in rialzo dello 0,5%. In Giappone ...

Cina-Usa, Raimondo in visita per migliorare le relazioni Milano Finanza

La segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha in programma oggi un incontro con il vicepremier della Cina, He Lifeng.Il Segretario al Commercio USA, Gina Raimondo, in visita a Pechino, ha portato un messaggio di ottimismo in merito ai rapporti tra le due più grandi economie del mondo… Leggi ...