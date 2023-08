La vergogna del Fatto | fango anche sulla figlia della Meloni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Pur di attaccare Giorgia, Ilquotidiano tira in ballolaGinevra. In prima pagina, infatti, Marco Travaglio ha pubblicato una vignetta di Natangelo con il titolo "Finite le vacanze in casa". Quindi nella illustrazione si rappresenta la piccola Ginevra (che sembra la premier in miniatura) nel suo letto con la copertina rosa e la mamma Giorgiache urla: "Ginevra! Fuori dal letto e basta capricci". "No, mamma", ribatte la bimba. "E invece tu ora ti alzi, ti vesti, prendi il tuo zainetto e vai a dirigere il partito come tua mamma, tuo zio, tua zia, tuo", prosegue la presidente del Consiglio. "No no e no! Io voglia andare a scuola!", la interrompe Ginevra. E la mamma la riprende un'ultima volta: "Ginevra!". Qui la vignetta di Natangelo pubblicata ...