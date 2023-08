La trasgressione dell’uomo moderno

Leggi su panorama

(Di martedì 29 agosto 2023) Da qualche anno non si fa che parlare di diversità e inclusione, valori fondamentali per una società civile ed edotta che mira all’evoluzione umana tenendo conto in primis dei diritti inalienabili dell’individuo. Razza, religione, orientamento sessuale non possono essere più fattori discriminanti nei confronti dell’essere umano, tantomeno l’espressione individuale della propria personalità è imprescindibile. Questa evoluzione/emancipazione è stata ovviamente ben accolta dal sistema moda che ne ha subito approfittato per dare una ventata d’aria nuova alle collezioni, mescolando le carte sulla tavola dello stile convenzionale e soprattutto scardinando i principi base di guardaroba maschile e femminile. In realtà questo processo riguarda più lo ridefinizione dei codici dell’abbigliamento maschile che vengono stravolti dall’incursione di capi, dettagli e accessori solitamente riservati ad ...