La tempesta tropicale Idalia colpirà la Florida

Prime evacuazioni in Florida, volontarie ed obbligatorie, in vista dell'arrivo mercoledì dellaIdalia, che potrebbe trasformarsi in uragano di categoria 3 o più alta (su un massimo di 5). Gran parte dell'ovest del Sunshine State è sotto allerta uragano. "Ci sarà un impatto ...La Florida si sta preparando all'arrivo dellaIdalia, che nelle prossime ore potrebbe rafforzarsi fino a diventare un uragano. Lo riporta la Cnn. Idalia minaccia di portare forti piogge anche in Georgia e in North e South ......sprofonda nel Mar Ligure e forma al contatto con il mare caldo un ciclone di tipo. Il suo "approdo" (Landfall), l'arrivo sulle coste liguri e nel nostro entroterra del centro della,...

I futures del petrolio sono rimasti pressoché invariati nelle prime ore di lunedì, mentre gli investitori valutavano gli ultimi sforzi della Cina per sostenere la sua economia in ritardo, monitorando ...(LaPresse) - La tempesta tropicale Idalia si è abbattuta su Capo San Antonio, nella punta occidentale di Cuba, prima di dirigersi verso la ...