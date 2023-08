(Di martedì 29 agosto 2023) A volte nel mondo accadono cose che si vengono a sapere solo in Italia. Ad esempio, negli ultimi giorni nel nostro paese si discute molto della scelta della Germania di rinviare l’obiettivo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Per laenergeticaha appena varato un piano da 200 miliardi di euro: il doppio del mega - riarmo". Con l'obiettivo di riportare il made in Germany a dominare i mercati come prima dell'...Lapacifista dem è davanti ai nostri occhi. La citazione del cancelliere tedesco Olaf, il meno convinto atlantista tra i principali protagonisti europei, è solo una diretta conseguenza.arcobaleno di Elly Schlein: 'Sì al rinvio dell'obiettivo del 2% del Pil come la Germania di' Elly Schlein è d'accordo con il cancelliere tedesco, Olaf, sul rinvio di cinque anni ...

La svolta di Scholz che non c’è. Sulle spese militari Schlein spara balle Il Foglio

La segretaria del Pd dice di approvare la scelta del cancelliere di riviare l'obiettivo di spesa Nato. In realtà, la Germania sta spendendo 100 miliardi in più in pochi anni. Sul target del 2%, ...L'agenda Schlein inizia a delinearsi. Meno Nato e più Cina. Meno armi all'Ucraina, per la difesa contro l'invasione russa, e più droghe libere. Meno lavoro e più tasse. Un programma, senza dubbio radi ...