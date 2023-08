La stangata sui prezzi della benzina è inarrestabile | il nuovo massimo

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo quasi due settimane di quiete, Eni torna ad alzare iconsigliati die gasolio. Movimenti al rialzo anche per altri marchi, sulla scia del balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato venerdì scorso. Poco mosse le medie nazionali deipraticati alla pompa, in attesa dell'effetto degli aumenti rilevati oggi sui listini. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre per IP si registra un rialzo di due centesimi al litro su entrambi i prodotti. Le medie deidell'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, vedono la ...

... diari, quaderni e zaini subiscono in questo 2023 una vera e propriaa causa dell'aumento ...e consenta alle grandi catene di supermercati e alle piattaforme digitali di applicare sconti..."Controlli incrociaticonti correnti". Parte la sfida agli evasori fiscali Sulle proteste di ... Autunno nero per le famiglie:da incubo in arrivo... Cina e sempre meno la Russia Gli occhi di tutti sono adesso puntatisondaggi del gradimento di ... Daa stangatina. Il governo abbassa le penne di fronte alle banche e dell'intemerata ...

Stangata autunnale, aumentano i prezzi del materiale scolastico ... Università eCampus

Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in attesa dell’effetto degli aumenti rilevati oggi sui listini. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina ...RASSEGNA STAMPA - Maxi stop per Marco Di Bello. Errore da matita rossa per il direttore di gara durante la seconda giornata di campionato tra Juventus e Bologna. Nel secondo tempo, sul risultato ...