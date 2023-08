La rischiosa riforma del premierato e il probabile referendum su Meloni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilproposto da Fratelli d’Italia che dovrebbe diventare il cuore di un disegno di legge costituzionale del Governo (se la Lega non farà i capricci) potrebbe rivelarsi una clamorosa buccia di banana per Giorgia. Soprattutto perché la sinistra (più Carlo Calenda, che così bissa l’intesa con il Partito democratico e gli altri dopo quella sul salario minimo: vedremo se ce ne sarà una terza, dopodiché, come suggerisce Agatha Christie, tre indizi fanno una prova) giocherà l’argomento pesantissimo dell’attacco alla figura del presidente della Repubblica, la più amata dagli italiani, poiché è oggettivo che l’elezione diretta del premier sottrarrebbe poteri importantissimi oggi in capo al Quirinale come la nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri e il potere di scioglimento delle Camere, non essendoci peraltro dubbi sul fatto che ...