La ragazza stuprata minaccia il suicidio sui social “Non ce la faccio più | mi state portando alla morte”

... ma io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, perciò chiudetevi la boccuccia, piuttosto che giudicare una".È lo sfogo della 19ennea Palermo da 7 ragazzi a luglio. La vittima commenta così su ... Il post è stato scritto sopra un commento in cui si scrive che laera consenziente. Giambruno di ...Il caso della violenza di gruppo a Palermo: arriva una nuova richiesta di aiuto da parte della vittima 19enne. In un post sui social lachiede di smetterla con gli insulti e denuncia di ricevere da giorni commenti offensivi e accuse di essere stata consenziente. Il nome della giovane era stato pubblicato da un quotidiano on ...

Il padre di una ragazza stuprata: "Cara ragazza di Palermo preparati, ora sei sola" Dire

Come nel caso dello stupro di gruppo di Palermo, dove la 19enne aggredita e violentata da 7 ragazzi è - ancora oggi - oggetto di ricriminazioni e offese, anche sui social. Gli stessi social ai quali ...Non posso aiutare nessuno se sto così". E' lo sfogo della 19enne stuprata a Palermo da 7 ragazzi a luglio. La vittima commenta così su Instagram un post in cui la sia accusa di aver acconsentito al ...