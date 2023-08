La Promessa | anticipazioni 30 agosto | Manuel è morto Tutti immersi nel dolore

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 29 agosto 2023) La30: purtroppo ci sarà un’amarissima sorpresa per quanto riguarda il, rampollo dei de Lujàn innamorato di Jana…In più suo nonno Juan sarà ancora “disperso” e vedremo anche Maria affranta per Salvador. La30: l’aereo caduto era di! Cruz anche in ansia per il padre Purtroppo si farà questa tragica scoperta. …Sulla base di cosa? Ròmulo racconterà al resto della servitù della tragica fine del marchesino e a quel punto non rimarrà che “vestire a lutto” la tenuta, su cui ovviamente scenderà un’atmosfera davvero cupa. Cruz tenterà di essere forte, ma sarà anche preoccupata perché si continuerà a non sapere nulla di suo padre, il Barone Juan. La disperazione di Jimena (sotto la ...