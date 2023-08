La manovra dell’austerità Con Meloni tornano i sacrifici

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 29 agosto 2023) Non lo dice apertamente, ma il senso è sicuramente uno solo: la prossima sarà unadi tagli, die di austerità. Il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva serve alla presidente del Consiglio; Giorgia, per dettare la linea in vista della legge di Bilancio. E per chiarire ai suoi ministri che la priorità è tagliare e seguire una sola direzione: la conferma del taglio del cuneo fiscale e delle misure a favore della famiglia. In Cdm,parla di unache deve essere “seria” e “supportare la crescita”, aiutando le fasce più deboli e dando “slancio a chi produce”, mettendo anche “soldi in tasca a famiglie e imprese”. La prossima sarà unadi tagli, die di austerità. Al primo Cdm la richiesta è stata di rinunciare ...