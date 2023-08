La guerra in Ucraina è il momento chiave per difendere l’idea di Europa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 agosto 2023) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di Big Ideas del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse, oppure in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. Cinque scrittori di diversi Paesi hanno immaginato il futuro dell’attraverso una catena di lettere iniziata da Arnon Grunberg e proseguita con Drago Jan?ar, Lana Bastaši?, Oksana Zabužko e Kamel Daoud Caro Arnon, ti ringrazio per la tua lettera, tanto sincera. Mi sento di ringraziarti, forse, anche perché nello stesso anno, il 1995, io e te abbiamo viaggiato sulla stessa linea aerea in direzioni opposte (potremmo aver viaggiato nello stesso, forse ci siamo incrociati, senza saperlo, davanti a un caffè a Schiphol): tu andavi dall’a New York, io tornavo da ...