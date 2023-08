La Germania potenzia ancora il reddito di cittadinanza | in arrivo un aumento del 12% “Con la crisi ci affidiamo allo Stato sociale”

(Di martedì 29 agosto 2023) Undel 12% per gli oltre cinque milioni di beneficiari deldiin, perché “soprattutto in tempi die sconvolgimenti, bisogna poter fare affidamento sullo“. Lo ha annunciato a Berlino il ministro tedesco delle Politiche Sociali, Hubertus Heil. Dall’inizio del 2024, gli aventi diritto riceveranno prestazioni notevolmente più elevate: i single otterranno 563 euro al mese invece degli attuali 502 euro; i giovani dai 15 ai 18 anni noncompiuti riceveranno 471 euro anziché 420; per i figli dall’inizio del settimo al compimento del 14esimo anno sono previsti 390 invece di 348 euro; per i bambini fino a sei anni arriveranno 357 euro invece di 318. Il ministro ha definito gli aumenti previsti per ...

... conta 14 brand internazionali, stabilimenti produttivi in Italia,e Stati Uniti, e ha ... in mostra alla Icg Gallery di Londra, spicca Hypertouch , la superficie capacitiva chele ...Il servizio clienti Acer è stato riconosciuto in tutta Europa, ottenendo apprezzamenti da parte di La Repubblica in Italia, di Disq Test in, e ricevendo il premio Customer Service of the ...... conta 14 brand internazionali, stabilimenti produttivi in Italia,e Stati Uniti, e ha ... in mostra alla Icg Gallery di Londra, spicca Hypertouch , la superficie capacitiva chele ...

La Germania potenzia ancora il reddito di cittadinanza: in arrivo un aumento del 12% Il Fatto Quotidiano

Il Reddito di cittadinanza in Germania verrà potenziato dal 2024. Il governo tedesco, invece di eliminare la misura, come è avvenuto in Italia con l'esecutivo Meloni, ha deciso di rimpolpare l'assegno ...al fine di potenziare la produzione di energia in Germania. Tra gli altri temi giudicati centrali dalla Cdu in caso di ritorno al governo, Merz ha citato la riduzione del carico fiscale e il contrasto ...