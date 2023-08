La Generazione Z e il “detox” da smartphone | ritornano i flip phone?

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 29 agosto 2023) Life&People.it I più adulti, – come normale che sia -, considerano i più giovani schiavi della tecnologia. E in parte ovviamente è vero. Non tutti però sanno che ormai anche la Gen Z sta avviando sempre più un processo di disintossicazione dai social media, tornando all’utilizzo dei telefoni “antichi”, per intenderci quelli basici dell’era pre-, per allontanare quanto più possibile il caos dell’iperconessione. Negli Stati Uniti l’usanza sta prendendo sempre più piede. Li chiamano anche dumbs per distinguerli daglie il loro mercato sta crescendo: servono a telefonare e messaggiare e poco altro. Una risposta delle nuove generazioni all’eccesso di notifiche? Che sia arrivato il momento anche dell’Europa? Una nicchia pronta ad espandersi Si tratta, almeno al momento, di un ...