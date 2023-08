La Francia vieta l’abaya a scuola | l’abito di tante adolescenti musulmane

(Di martedì 29 agosto 2023) Nelle scuole dellale studentesse non potranno più indossare, il tradizionale abito femminile islamico che copre tutto il corpo a eccezione di viso e mani. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Gabriel Attal. “Entrando in una classe non si dovrebbe essere in grado di identificare la religione degli alunni a colpo d’occhio. Ladella Repubblica è costruita intorno alla laicità” ha spiegato Attal. Molto critica la sinistra, con il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che si è scagliato contro la “nuova assurda guerra di religione“. Mentre la deputata di sinistra Clémentine Autain ha parlato di “polizia dell’abbigliamento“. La stilista saudita Eman Joharji tra i suoi abaya nel suo negozio a Jeddah, Arabia Saudita. Foto Ansa/EpainOggi ...

... ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal , secondo cui nella veste si ravvisa "l'ostentazione del segno religioso" che inè vietata dalla legge. L'abaya è un tradizionale ...Gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e il Regno Unito aderirono al trattato, mentree Cina ... mentre il Trattato per la messa al bando parziale degli esperimenti del 1963solo alcune ...Abaya proibito in. "Entrando in una classe non si dovrebbe essere in grado di identificare la religione degli alunni a colpo d'occhio. La scuola della Repubblica è costruita intorno alla ...

La Francia vieta l'abaya nelle scuole Euronews Italiano

