La Francia vieta a scuola la ' abaya' alle studentesse musulmane

(Di martedì 29 agosto 2023) Nuova polemica insulla "" , abito delle donne islamiche non espressamente religioso ma che spopola fra le, in particolare nelle banlieue. Il ministro dell'Educazione nazionale, Gabriel Attal, ha annunciato ieri che con il nuovo anno scolastico la "", che copre tutto il corpo e si può acquistare in tutti i grandi magazzini, sarà proibito nelle scuole pubbliche . Il portavoce...

Nuova polemica in Francia sulla "abaya", abito delle donne islamiche non espressamente religioso ma che spopola fra le studentesse, in particolare nelle banlieue. Il ministro dell'Educazione nazionale ...«Fermezza»: la parola scelta dal neo ministro dell'Educazione nazionale, Gabriel Attal, per annunciare che «l'abaya non ha posto nelle scuole» segna un cambio di passo rispetto alle titubanze che lo ...