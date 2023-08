(Di martedì 29 agosto 2023), dopo il bacio a stampo alla Hermoso, è stato sospeso per 90 giorni e ora lastarebbe studiando di allontanareper 15dal mondo del calcio. SulMail riportano che, sebbene la federazione spagnola volesse aiutare il presidente e limitare i d, ora laavrebbe cambiato le dinamiche: “L’inversione di marcia nascerebbe dalle minacce delladi bandire le squadre nazionali spagnole e le big dalle competizioni internazionali se la FA spagnola dovesse rifiutare di accettare la punizione di. Fonti coinvolte nel processo disciplinare hanno detto a Mail Sport che lasta spingendo per una squalifica per il presidente fino a 15, il massimo consentito ...

Rubiales sospeso dalla, mano pesante dopo il caso Hermoso Quello di Lukaku, che ritroverà lo Special One per la terza volta in carriera dopo le esperienze al Chelsea e al Manchester United - è ...Commenta per primo La Federcalcio spagnola non ha più dubbi:le dimissioni di Luis Rubiales . E' quanto emerge dalla riunione straordinaria dei presidenti ... - Una volta che laha sospeso il ..."Come Barcellona rispettiamo la decisione delladi sospenderlo - ha aggiunto ai microfoni di ... Inoltre, "abbiamo un presidente che nonlasciare la poltrona, che non ha ammesso che il suo ...

La Fifa vuole squalificare Rubiales per 15 anni (Daily) - ilNapolista IlNapolista

Polemica di Lukaku con Fifa 21. Il belga da anni si diverte con il videogame della casa canadese, che secondo lui è colpevole di assegnare i valori ai giocatori solo per cercare pubblicità. Così ...Rubiales, la Fifa sospende il presidente della federcalcio spagnola dopo il bacio a Hermoso. Stop di 90 giorni in attesa del procedimento disciplinare.