La festa mobile di Messi a Miami

(Di martedì 29 agosto 2023) E quindi sei lì nel cuore della città che non dorme mai, ci arrivi sospinto dalla corrente del traffico, ci piombi fluendo sulla Seventh Avenue, oppure sbucando dalla West 45, nel cuore pulsante di luci e di rumori. Cerchi un biglietto per Broadway, forse, e magari non sai che il vero grande spettacolo sta per andare in onda proprio sopra la tua testa, a portata di sguardo sbalordito, in una cornice piena di rosa, di codici binari, di uno, di zero. Cosas que hacer en Times Square: Ver un gol de Leoen medio del tránsito neoyorquino ? pic.twitter.com/zEAMn8j00I — MLS Español (@MLSes) August 27, 2023 Lionel AndrésCuccittini è la principessa delle favole che sbuca da uno dei tombini di Manhattan, è Birdman che plana sui grattacieli newyorkesi, è Capitan America – intesa come continente, prima che come Idea: onnipresente, onnipotente, ...