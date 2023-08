(Di martedì 29 agosto 2023) “Dobbiamo andare a prendere l’acqua a monte. Il nostro territorio è un territorio che ha l’acqua ma bisogna cercarla, prenderla, trattenerla e fare un sistema di distribuzione moderno”. Così il sindaco di Imperia nonché presidente Ato Idrico Claudio Scajola in merito alla carenzache sta mettendo in ginocchio l’imperiese (da: Primocanale.it, 16 agosto 2023).al, è unadi. Lo specchio esatto delle litanie che vengono recitate dopo ogni alluvione. E i media che danno notizie e riportano commenti sulla “strana” siccità neldel 2023 si buttano a capofitto sull’aspetto finanziario, economico e contabile. Se iti permettono di comprare il più grosso dei diamanti, non sempre i...

... la sua, che non è venuta meno neppure di fronte all'inesorabile incedere della malattia: basti ricordare i recentissimi interventi su questioni delicate per il Ponente, come lae le ...... esperto di acque e delle sue problematiche ambientali e climatiche, dice: 'È necessaria un'accelerazione per affrontare la. Non siamo un Paese povero d'acqua e certamente non siamo una ...... esperto di acque e delle sue problematiche ambientali e climatiche, dice: "È necessaria un'accelerazione per affrontare la. Non siamo un Paese povero d'acqua e certamente non siamo una ...

La crisi idrica nel Ponente ligure è, come al solito, una questione di soldi Il Fatto Quotidiano

comune che come abbiamo accennato in apertura di articolo si è trovato a patire particolarmente la morsa della crisi idrica, con tanto di razionamenti dell’acqua. Il prefetto di Imperia, Valerio ...oltre che una scelta dispendiosa in termini di risorse idriche ed energetiche. Lo sostiene uno studio pubblicato su Nature Climate Change, il primo a fornire una stima accurata del rapporto tra sci e ...