La Costituzione impedisce già ora a Trump di candidarsi ma nessun funzionario vuole applicarla

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo l’area 51 e Zodiac, uno dei misteri irrisolvibili americani è capire come Donaldpossa ancora essere candidato alle elezioni per ridiventare presidente degli Stati Uniti nonostante quattro incriminazioni (l’ultima con foto segnaletica) per centinaia di capi di accusa tra cui cospirazione e frode. Secondo due autorevoli giuristi conservatori americani il problema non si pone perché lagià adialla presidenza e i funzionari elettorali non solo possono, ma devono impedirgli di presentarsi al voto. Secondo William Baude e Michael Stokes Paulsen la terza sezione del quattordicesimo emendamento è chiara:o potrà essere presidente o vice presidente degli Stati Uniti se ha «preso parte a un’insurrezione o ribellione contro di essi o ...