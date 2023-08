“La colpa non è degli obesi” | predisposizione genetica tra cause malattia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 agosto 2023) “Lanon è”: alla base del peso eccessivo che ha ricadute pesanti sulle condizioni di salute non vi è il ‘mangiare troppo’ o ‘il fare poco esercizio fisico’. “Ledell’tà sono altre e numerose, in particolare, lae familiare e il ridotto accesso a cibi che siano effettivamente freschi, sani e non ultra-processati. È un problema medico che va trattato assieme ai medici”: è quanto spiega Giuseppe Navarra, responsabile del centro di eccellenza di chirurgia bariatrica e direttore delll’Uoc Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico del Policlinico G. Martino di Messina e presidente eletto Sicob – Società Italiana di Chirurgia dell’tà e delle malattie metaboliche, in occasione del congresso in corso ...