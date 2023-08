La coda va in fiamme | elicottero si avvita e precipita

Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un v elivolo precipitato a ovest di Pompano Beach Airpark in Florida . Cosa è successo L'incidente ...Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un v elivolo precipitato a ovest di Pompano Beach Airpark in Florida . Cosa è successo L'incidente ...Fulmini al nord eal sud. Il maltempo ha spaccato l'Italia. Brucia la Sicilia: chiuso per ... E sono ancora decine gli interventi 'in' da parte dei vigili del fuoco nel Milanese a causa ...

La coda va in fiamme, si avvita su sé stesso e cade a picco: precipitato un elicottero in Florida Corriere TV

Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un velivolo precipitato a ovest di Pompano Beach Airpark in Florida. Cosa è successo L'incidente ha ...Un elicottero generalmente utilizzato per operazioni di soccorso è precipitato oggi, lunedì 28 agosto, a Fort Lauderdale, in Florida, negli Stati Uniti. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente.