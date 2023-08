La coda va in fiamme | elicottero si avvita e precipita | 2 morti

(Di martedì 29 agosto 2023) su Tg. La7.it - Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un v elivoloto a ovest di Pompano Beach Airpark in ...

Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un v elivolo precipitato a ovest di Pompano Beach Airpark in Florida . Cosa è successo L'incidente ...Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un v elivolo precipitato a ovest di Pompano Beach Airpark in Florida . Cosa è successo L'incidente ...Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un v elivolo precipitato a ovest di Pompano Beach Airpark in Florida . Cosa è successo L'incidente ...

La coda va in fiamme, si avvita su sé stesso e cade a picco: precipitato un elicottero in Florida Corriere TV

Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un velivolo precipitato a ovest di Pompano Beach Airpark in Florida. Cosa è successo L'incidente ha ...Erano le 8:46 del mattino quando il servizio di emergenza ha risposto ad una chiamata che segnalava un velivolo precipitato a ovest di Pompano Beach Airpark in Florida. Cosa è successo L'incidente ha ...