“La Cattura” di Messina Denaro nel libro di de Lucia e Palazzolo

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – «L’indagine che ha portato all’arresto di Matteoè stata parecchio movimentata sino alla fine, nulla era scontato, abbiamo anche rischiato di fallire – racconta il procuratore Maurizio de– le prime ricerche nel registro dei tumori, per provare a interpretare il pizzino ritrovato a casa della sorella del latitante, non avevano infatti portato proprio a nulla. E sembrava non ci fossero altre strade». I retroscena dell’arresto del padrino delle stragi, avvenuto il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, diventano unedito da Feltrinelli. Si intitola: “La– i misteri di Matteoe la mafia che cambia”. A firmarlo, il procuratore capo di Palermo Maurizio dee l’inviato di Repubblica ...