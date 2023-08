La borsa mezzaluna di Uniqlo in velluto è pronta a diventare l' ossessione collettiva dell' autunno

Leggi su gqitalia

(Di martedì 29 agosto 2023) Laa tracolla - alias la- che ha spopolato sui social è stata appena rinnovata in una versione che è perfetta per l'imminente. Anche se siamo ancora alla fine'estate, cominciare a pensare al fresco autunnale può aiutarci a mettere le cose in prospettiva e come al solitoè venuto in nostro soccorso! In questo caso lo ha fatto ripensando la piccola tracolla a forma diina coste, rendendola così il perfetto accessorio per i look dai toni più terrigni che generalmente si tende a indossare tra settembre e novembre. La sua caratteristica funzionalità non è stata in alcun modo intaccata, quindi una profusione di tasche interne e un design che accompagna i movimenti del corpo rimangono i suoi ...