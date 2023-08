La bomba sulla mia pelle

(Di martedì 29 agosto 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent’anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro i test nucleari, vi proponiamo un’intervista del 2006 a Seiko Ikeda, sopravvissuta a Hiroshima

Laatomica avrebbe dovuto garantire la pace duratura, ma per farlo bisognava mostrare al ... Ma non è solo una riflessionenatura dell'uomo e i limiti morali ed etici oltre i quali la ...Il giornale cita, però, anche l'opinione dell'esperto pilota militare ed ex viceministro dell'aviazione civile dell'Urss, Oleg Smirnov, il quale si dice 'scettico'versione dellanel ...... il 6 giugno del 2000, sfidarono il sole dell'una a piccoCurva Sud, in 13mila per dedicare i ...a mettere il sigillo - il 20° - su quella stagione magica silurando Gigi Buffon con unadelle ...

Maltempo, bomba d'acqua su Trieste. Allagamenti a Genova, stop treni tra Italia e Francia Sky Tg24

Ore 05:28 - L’ultima ipotesi sul jet di Prigozhin, «bomba nel condizionatore» Un ordigno piazzato all’interno del condizionatore dell’aereo. È l’ultima ipotesi sulla caduta del jet privato del capo ...Strade allagate e sottopassi chiusi. "Nelle ultime sei ore sono caduti su Pisa circa 70 mm di pioggia. Un evento eccezionale che ha messo momentaneamente in crisi il sistema fognario della città, ...