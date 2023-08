La 19enne vittima dello stupro lascia Palermo | trasferita in una comunità protetta Lo sfogo social | «Non ce la faccio più | mi portate alla morte»

(Di martedì 29 agosto 2023) La ragazza di 19 annidi grupposcorso 7 luglio hato. Per la giovane, che dopo le violenze subite e le denunce ai suoi aggressori si trova in una situazione estremamente delicata, è stato infatti disposto il trasferimento in una, fuori dcittà nella quale è stata abusata meno di due mesi fa da un branco di sette ragazzi. La giovane, secondo quanto si apprende, hato oggi 29 agosto il capoluogo siciliana per raggiungere un centro adeguato, nel quale le verrà anche offerta la possibilità di lavorare. Nelle scorse ore era stata lei stessa, ancora una volta e con parole drammatiche, a sfogarsi sui. In un post su Instagram, la ...

La, infatti, sentita dagli agenti, aveva riferito che, a seguito di una discussione ... Nell'abitazione del, invece, gli operatori hanno rinvenuto un coltello, lungo circa 33 centimetri, ...È lo sfogo dellastuprata a Palermo da 7 ragazzi a luglio . Lacommenta così un post social in cui la sia accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori. 'Non ......la accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori e di aver mentito sulle violenze sessuali di cui è stata: "Sono stanca, mi state portando alla morte - scrive la-...

La 19enne vittima dello stupro lascia Palermo: trasferita in una ... Open

La 19enne stuprata dal branco a Palermo sarà trasferita in una ... l'avvio di un'istruttoria nei confronti dei siti che hanno diffuso le generalità della vittima della violenza sessuale. L'Autorità, ...“Sono stanca mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così” ...