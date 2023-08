Kvaratskhelia è pura classe ? #pantaloncini

Sono quelli di una mezzala. Così come il tocco in diagonale, che rende inutile l'uscita bassa ... A questo punto, è necessario fare una piccola digressione su Khvicha. E sulla ...Su assist diinsacca l'importantissimo gol del 2 - 0 facendo l'attaccante aggiunto in ... I suoi tocchi deliziano il palato degli appassionati sportivi, le sue finte sono libidine. ...Ora immaginiamo per un attimo una ripartenza di questo tipo con" che sarà ovviamente ... È calcio diqualità tecnica che si alterna alle ripartenze dirette e verticali amate da Rudi ...

Le pagelle del Napoli - Kvara entra e illumina, Di Lorenzo è il ... TUTTO mercato WEB

È riduttivo considerare Di Lorenzo un semplice terzino. Ed è emblematico per comprendere il lavoro che Garcia sta facendo sui giocatori ...Il Napoli di Garcia potrebbe cambiare pelle nelle prossime settimane: la chiave di volta potrebbe essere Kvaratskhelia.