Kuleba | ' negoziare con Putin? Chiedete a Prigozhin'

con Putin Chiedete a Prigozhin. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytroha commentato la possibilità di aprire un dialogo con Mosca, durante una conferenza stampa con il suo ...'Per quanto riguarda gli appelli acon Putin, chiunque lo chieda non dovrebbe chiederlo a noi, ma al signor Prigozhin. Ha ... Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, ..."Per quanto riguarda gli appelli acon Putin, chiunque lo chieda non dovrebbe chiederlo a noi, ma al signor Prigozhin. Ha ... Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, ...

Ucraina, Kuleba: "Negoziare con Putin Guardate Prigozhin" Adnkronos

Negoziare con Putin Chiedete a Prigozhin. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha commentato la possibilità di aprire un dialogo con Mosca, durante una conferenza stampa con il suo ...La sorte di Prigozhin dimostra come "non si possano fare accordi con Putin", ha commentato il Ministro degli Esteri Dimitro Kuleba, dalla Francia dove è in visita. Accordi come quelli ipotizzati da ...