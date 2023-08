Kostic piace all’Atletico Madrid

Leggi su dailynews24

(Di martedì 29 agosto 2023) La Juventus starebbe valutando una partenza a sorpresa nei prossimi giorni e, secondo il Corriere dello Sport, la scelta ricadrebbe sul serbo Filip, la cui possibile destinazione potrebbe essere l’Atleticonel caso in cui Yannick Carrasco lasciare il club per via di un’offerta in Arabia Saudita Il giocatore serbo non rientra nei piani L'articolo