Kolo Muani vuole il Psg | “Spero che l’Eintracht trovi l’accordo | per me è un’occasione unica”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) “Devo molto alFrancoforte. Ho sempre rispettato i tifosi e ho sempre dato tutto per il club. Tuttavia, non è un segreto che il Paris Saint-Germain mi abbia fatto un’offerta significativa e per me è. Vorrei firmare per il PSG e ho informato anche la dirigenza.e mi auguro cheaccetti l’offerta e che questo trasferimento diventi possibile per me”, ha dichiarato Randala Sky Sport DE. SportFace.