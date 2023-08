Juventus-Bologna | stangata in arrivo per Di Bello

Dopo la pubblica ammissione del "grave errore" commesso da arbitro centrale e Var durante- Bologn a, ovvero la mancata concessione del rigore agli emiliani per il contatto tra Samuel Iling Jr. e Dan Ndoye nell'area dei bianconeri, i vertici dell'AIA sembrano decisi a utilizzare ...Che sono stati concentrati soprattutto in due partite,e Milan - Torino. Ma ovviamente sotto la lente sono finiti in primis gli episodi dell'Allianz Stadium, con il rigore ..., il rigore negato da Di Bello e Fourneau . Lazio - Genoa, manca un penalty per la squadra di Sarri . Errori arbitrali, le altre partite della seconda di serie A . Serie A, la ...

Juve-Bologna: la rabbia di Allegri in cinque scatti La Gazzetta dello Sport

La Juventus si tuffa in questi ultimi giorni di calciomercato dopo il passo falso, intriso di polemiche arbitrali, contro il Bologna. Oltre al discorso punta, dove rimane viva l’ipotesi cessione Kean ...Mancano pochi giorni all'inizio del campionato di Serie C (bianconeri in campo a Pescara il 2 settembre ore 20:45) e la Juventus Next Gen ha ufficializzato ... la Next Gen in C per il classe 2004, ...