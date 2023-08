Juve | Pjaca ha scelto | ecco dove giocherà

Ladeve cedere qualcuno prima di rafforzare l'organico. Il Napoli, perso Gabri Veiga, cerca un ... Vicario (p, Tottenham); Asllani (c, Inter); Bajrami (c, Sassuolo); Stulac (c, Palermo);(a, ...Commenta per primo Tra i giocatori in uscita dalla Juventus c'è Marko, per il quale si è fatto avanti il Karagumruk. Il club turco ha fatto un primo sondaggio per l'attaccante croato, nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi la cessione.Commenta per primo La Juventus sta provando ancora una volta a piazzare sul mercato Marko. L'attaccante croato è un esubero importantissimo della rosa e secondo la stampa turca l'unica via d'uscita potrebbe essere il Karagumruk con cui si sta trattando per un addio a titolo ...

Esclusiva: Pjaca-Rijeka, la Juve ha aperto Alfredo Pedullà

Tramite il proprio account Twitter, Orazio Accomando ha fornito degli aggiornamenti sul futuro di Marko Pjaca: "Juventus, per Pjaca interesse della Dinamo Zagabria". Per l'attaccante croato si ...Nel mentre il campionato prende nuovamente piede nelle case di milioni di tifosi, la Juventus non ha intenzione di fermarsi con Allegri che richiede ancora gli ultimi sforzi alla società per ...