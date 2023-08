Juve Bologna | Rocchi renderà pubblico l’audio Var | ecco perchè

(Di martedì 29 agosto 2023), il designatoreVar il prossimo primo settembre:il motivo Secondo quanto scrive Repubblica, nella conferenza del prossimo primo settembre a Coverciano, Gianlucafarà sentiretra Di Bello e il Var in occasione di. Si aspetta ancora l’accordo definitivo con Dazn per rendere pubblici certi tipi di dialogo, ma prima la volontà del designatore è quella di istruire la classe arbitrale. La volontà è quella di andare a correggere per il futuro gli errori delle prime giornate.

"Non eravamo dei fenomeni dopo Udine e non c'è niente da buttare dopo", ha commentato Mattia Perin Il percorso è appena iniziato per la squadra e anche per Giuntoli, l'ultimo ad ...La naturale necessità di mantenere la barra dritta da parte del tecnico livornese non è direttamente correlata alla gara scialba e confusa dellavista contro il, anzi. Necessario ...... Zirkzee, Beukema TOP 7,5 : avremmo voluto mettere tutto ilma non ci sta nel rigaggio, ... Laha sempre lo stesso problema, la cabina di regia e non è colpa del Loca almeno non tutta sua. ...

Juve-Bologna: la rabbia di Allegri in cinque scatti La Gazzetta dello Sport

Il contatto tra Iling e Ndoye costa caro a direttore di gara e al collega al Var fermati dal designatore Rocchi Minuto 71 di Juventus-Bologna: a pochi passi dalla linea di… Leggi ...Intervenuto a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del pareggio ottenuto dalla Juventus contro il Bologna: "La Juventus nel primo tempo è stata poco sapiente, ha capito poco dove era forte il ...