Juve | basta stare in silenzio e fare la figura dei fessi | Di Bello sbaglia per compensare l'errore su Chiesa

(Di martedì 29 agosto 2023) Da domenica sera sta succedendo il finimondo per un rigore non concesso al Bologna contro lantus. Sembra essere tornati ai tempi pre-Calciopoli:...

...Lecce in trasferta e Genoa in casa e il prossimo futuro per Immobile & soci si chiama Napoli e... Italiano si è arrabbiato: "Sempre i soliti errori, adesso" , ha dichiarato. In testa il Milan ......sotto i ponti ne è passata tanta ma per Gianluca Pagliucapoco perché ridiventi attualità. L'ex portiere di Samp e Inter ha rivisto negli occhi scene di errori arbitrali a favore della...Gli arbitri Inutile infierire,osservarli anche nell'esclusiva foto ricordo, prima del fischio d'inizio.

Juve, non basta il solito Vlahovic: un bel Bologna si prende un punto La Gazzetta dello Sport

Timothy Weah: la campagna acquisti della Juve, alla resa dei conti, rischia di avere un nome e un cognome. A cui poter aggiungere quegli elementi di rientro dal prestito, sicuramente Andrea Cambiaso, ...Partiamo da un presupposto, quota 74 punti per il secondo posto è sicuramente bassa, quindi il ritmo rallentato di Inter e Milan e Juventus rispetto ai campionati precedenti ha sicuramente agevolato ...