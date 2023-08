Juve | Allegri e la verità sul caso Bonucci | ' Siamo stati chiari da febbraio'

(Di martedì 29 agosto 2023) Supertele , programma televisivo condotto da Pierluigi Pardo e in onda su Dazn, ha trasmesso in anteprima una intervista realizzata a Massimilianoche andrà in onda giovedì in Dazn ...

Supertele , programma televisivo condotto da Pierluigi Pardo e in onda su Dazn, ha trasmesso in anteprima una intervista realizzata a Massimilianoche andrà in onda giovedì in Dazn ...Perché anche sul fronte opposto, in casa, Maxha protestato a voce alta a fine partita disertando poi i microfoni, ricordando che "c'erano due rigori per noi prima". Forse, per la prima ......- Bologna, il tecnico dei Felsinei ha mantenuto un profilo basso e ha commentato l'episodio incriminato con un silenzio emblematico. La Juventus continua ad avere fiducia in Massimiliano,...

Juve, Allegri: 'Bonucci Dispiace sia finita così, ma con lui chiari fin da febbraio. Chiesa è una punta' Calciomercato.com

Le voci di mercato hanno spesso parlato di un suo addio, ma nonostante gli infortuni la Juventus vuole aspettare ancora Pogba prima di scegliere la pista della cessione. Secondo La Gazzetta dello ...Passato il mal di testa che gli ha impedito di presenziare al post-partita di Juve-Bologna, Massimiliano Allegri ieri ha regolarmente diretto l’allenamento della sua squadra, che ha iniziato a ...