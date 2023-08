Juve | accordo verbale per il rinnovo di Yildiz | tutti i dettagli

(Di martedì 29 agosto 2023) Anno nuovo e vita nuova per Kenan, uno degli ultimi gioielli dellaNextGen che Allegri ha promosso in prima squadra. In queste ore...

Yildiz rinnova con laYildiz ha sorpreso tutti nel mondo bianconero fin dal suo arrivo: negli ... Nuovogià trovato tra le parti, con il calciatore che estenderà il proprio legame con il ...In casa, nel frattempo, tiene ancora banco la questione Bonucci . Allegri ha detto che con il ... Nelle ultimissime ore del mercato potrebbe arrivare l'con la Lazio di Sarri, anche se va ......con il club toscano nello scorso giugno dopo che le parti non erano riuscite a trovare l'... Inizia a giocare nel Punto, nel 2004 passa all'Ascoli per una stagione per poi approdare nel ...

INFO SOS – Juve, accordo con il baby Yildiz per il rinnovo di contratto: i dettagli SOS Fanta

Calciomercato Juventus, Giuntoli è al lavoro per rimpolpare l'attacco di Max Allegri: l'ex dirigente del Napoli frenato dalla clausola.Anno nuovo e vita nuova per Kenan Yildiz, uno degli ultimi gioielli della Juve NextGen che Allegri ha promosso in prima squadra. In queste ore l'attaccante classe 2005 col doppio passaporto turco e ...