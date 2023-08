Joe Biden | negli archivi nazionali Usa 5 400 mail scritte sotto falso nome | “Ha fornito informazioni del governo al figlio Hunter” - IL DOCUMENTO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 29 agosto 2023) La National achives and records administration (Nara) ha ammesso di essere in possesso di quasi 5.400, registrazioni elettroniche e documenti che mostrerebbero come il presidente degli Usa, Joe, abbia utilizzato uno pseudonimo durante la sua vicepresidenza con Barak Obama alla Casa Bianca