Jimmy era stato rapito Dopo 42 anni | ha riabbracciato sua madre

Leggi su dilei

(Di martedì 29 agosto 2023) Una storia di perdita, inganno e di una riunione miracolosa che ha richiesto più di quattro decenni per realizzarsi. María Angélica González, unacilena, ha vissuto 42di dolore insopportabile, credendo che il suo bambino fosse morto pocola nascita. Invece, suo figlio era vivo, cresciuto a migliaia di chilometri di distanza da lei, nelle amorevoli braccia di una coppia americana che non sapeva nulla del tragico imbroglio. Questa è la storia di unache non ha mai smesso di sperare, e di un figlio che finalmente ritorna a casa. Come tutto ha avuto inizio Era il 1973 quando María Angélica González mise al mondo suo figlio in una clinica a Santiago, in Cile. Nel momento in cui l’infermiera le consegnò il neonato, le disse che il piccolo avrebbe dovuto essere messo in incubatrice a causa della sua ...