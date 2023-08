Javier Milei insulta il Papa e i cattolici argentini apprezzano

(Di martedì 29 agosto 2023) È singolare che, candidato alle presidenziali argentine che sta destando qualche preoccupazione anche nel vecchio mondo, riscuota ampio consenso fra iperchécontinuamente il. Significa che in Argentina c’è una discreta fetta di fedeli che ritiene che il miglior modo di difendere il cattolicesimo sia attaccare il capo del cattolicesimo; balzana strategia in cuieccelle in maniera rutilante e barocca, dando aldel comunista e del rappresentante del male sulla terra, dell’incarnazione di Satana oppure, nei momenti di pigrizia, semplicemente dello stronzo. I suoi fan ignorano tuttavia comesia in realtà solo il recentissimo esponente di una dinastia di intemperanti, che da secoli e secoli si ...

Ristretto - Il candidato di estrema destraè il vincitore delle primarie presidenziali in Argentina. Si sono svolte lo scorso 13 agosto le primarie aperte, simultanee e obbligatorie (PASO nella sigla spagnola) in Argentina. Alle ...Outsider fan del liberismo, autoproclamatosi nemico della casta,si è imposto alle elezioni primarie in Argentina. Nonostante una forte resistenza della coalizione che sostiene il governo di Alberto Fernández, ultradestra e destra sembrano convincere ...... la caduta del potere d'acquisto, e il Fondo monetario internazionale che incalza chiedendo tagli e sacrifici: questo spiega la vittoria, col 30% delle preferenze, dell'ultra liberista(...

Javier Milei trionfa alle primarie in Argentina Il Caffè Geopolitico

A meno di due mesi dalle elezioni del 22 ottobre, in Argentina si sta diffondendo un crescente sentimento di rabbia tra la popolazione, che sta lottando per far fronte alle difficoltà economiche e al ...Buenos Aires, 21 ago 01:00 - (Agenzia Nova) - Il candidato presidenziale argentino ultra liberale Javier Milei - vincitore delle primarie - si è espresso contro il Mercato Comune del Sud (Mercosur), ...