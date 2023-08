Jacobs | “Volevo mollare tutto | ora penso a tornare più forte di prima a Tokyo”

... in cuimollare tutto perché non stavo bene. Invece poi, da un giorno all'altro, ho capito che non potevo arrendermi". Parola di Marcell, oggi ai microfoni di Sportmediaset. "Non ...Parola di Marcellintervistato da "SportMediaset". "Non ritornerò il Marcell di Tokyo ma ... Pensavo fosse solo una questione mentale,spingere edimostrare che quest'anno doveva ...La speranza era l'errore degli Usa che pure c'è stato ma non abbastanza da permettere a& Co. Il racconto prosegue: " Dopo le indoor, che non sono andate come, ho fatto una sola ...

Marcell Jacobs: "Volevo mollare tutto ma non potevo arrendermi" Adnkronos

Marcell Jacobs: "Volevo mollare tutto" Marcell Jacobs ha pensato al ritiro, ma ora rilancia. In un'intervista a Sportmediaset, il velocista azzurro medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo 2021 ha ...in cui volevo mollare tutto perché non stavo bene. Invece poi, da un giorno all’altro, ho capito che non potevo arrendermi". Parola di Marcell Jacobs, oggi ai microfoni di Sportmediaset. "Non saremo ...