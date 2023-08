Jacobs | la teoria del presidente della Federatletica Mei | “Quel virus ha influito sui suoi muscoli”

(Di martedì 29 agosto 2023) Marcellha risposto alle critiche e alla delusione trascinando la staffetta azzurra alla medaglia d’argento. I Mondiali di Budapest quindi riconsegnano all’atletica italiana un campione ritrovato, che dopo la mancata finale nei100 metri ha dimostrato una condizione in netta crescita. Segno che, senza ulteriori stop, tra poco meno di un anno a Parigipotrà dire la sua per provare a difendere lo straordinario oro olimpico conquistato a Tokyo. Ancora però lo straripante velocista che strabiliava il mondo intero nell’estate 2021 non si è visto. E il, Stefano Mei, ha una suaal riguardo: “Ildel Mondiale indoor capace di battere Coleman valeva 9”75. Dalin Kenya, ...

Per spiegare le parole di Mei bisogna riavvolgere il nastro. Molti pensano che Jacobs dopo le Olimpiadi sia sparito, ma è falso: l’anno scorso appunto ha vinto la medaglia d’oro sui 60 metri ai ...È il grande giorno della 4x100 maschile, in finale con il miglior tempo. L’orario della gara, di quella femminile e degli altri azzurri in gara oggi ...