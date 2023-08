Jacobs-choc | “Prima dei Mondiali volevo lasciare l' atletica | ma adesso voglio correre più forte di Tokyo”

(Di martedì 29 agosto 2023) «mollare tutto,tornerò piùdi». Lo afferma Marcellin un’intervista esclusiva a Sport Mediaset in cui fa un bilancio deidi Budapest e parla dei suoi obiettivi, tra i quali il principale è "confermarmi campione olimpico anche a Parigi». L’azzurro spiega di aver sofferto per le critiche subite nel dopo, «per una settimana nonpiù...

viene da una stagione piena di infortuni, fa parte del gioco. L'ho visto vincere l'oro all'... I 100 sono un lavoro di nervi e muscoli, unobrutale per il fisico. Vanno trattati con cautela" ...ai Mondiali di Budapest: partenza da incubo, tifosi sotto- Videoviene da una stagione piena di infortuni, fa parte del gioco. L'ho visto vincere l'oro all'... I 100 sono un lavoro di nervi e muscoli, unobrutale per il fisico. Vanno trattati con cautela" ...

Jacobs-choc: “Prima dei Mondiali volevo lasciare l'atletica, ma adesso voglio correre più forte Gazzetta del Sud

«Volevo mollare tutto, adesso tornerò più forte di Tokyo». Lo afferma Marcell Jacobs in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset in cui fa un bilancio dei Mondiali di Budapest e parla dei suoi ...Jacobs Quello che avevo da dire su Jacobs l’ho detto a luglio ... I 100 sono un lavoro di nervi e muscoli, uno choc brutale per il fisico. Vanno trattati con cautela».