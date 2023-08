Iv | Renzi | ‘auguri mamma | primo compleanno tranquillo dopo tante sofferenze’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Di solito non uso mai l’enews per fatti personali. Ma oggi è ildella mia. E siccome è ilun po’ piùsofferenze (dall’ultimosono arrivate tre sentenze di assoluzione, sulle quali noi non avevamo dubbi ma vederle riconosciute in nome del popolo italiano fa comunque piacere), ci tengo a farle gli auguri anche qui. Forza mammina che sei ancora giovane. E poi se pensi alla Nonna Maria che viaggia per i 103 anni”¦”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. L'articolo CalcioWeb.