Itri Frana | Palazzo | “sbloccate risorse in Regione per messa in sicurezza di Valle Foce e Valle Colella”

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 29 agosto 2023)– “È con sincera emozione che voglio dare ai miei concittadini diuna bellissima notizia: laLazio ha reperito lenecessarie per laine per la mitigazione del rischio idrogeologico nei fossati”, lo dichiara in una nota l’assessore Ambiente e Sport dellaL'articolo Temporeale Quotidiano.