Italvolley femminile in semifinale europea | battuta la Francia 3-0

L'è in semifinale agli Europei. A Firenze, le azzurre travolgono 3 - 0 la Francia: 25 - 14, 29 - 27, 25 - 13 per le campionesse d'Europa ......, con la partecipazione di 24 squadre. L'Italia apre con una vittoria per 3 a 0 contro il Giappone. Il podio è un obiettivo possibile per le ragazze allenate da Marco Bonitta. L'...Torna in campo l'per i quarti di finale di Euro 2023 . Al palazzetto di Firenze, Sylla e compagne affrontano la Francia per raggiungere le semifinali e confermarsi tra le migliori nazionali del ...

L'Italvolley femminile viaggia forte: continua il percorso netto delle nostre ragazze che ancora non hanno perso neanche un set in questi Europei. Vittoria splendida per 3-0 sulla Francia al PalaWanny ...FIRENZE- Continuare a sognare. E' questo l'imperativo dell'Italvolley femminile che, guidata dal Ct fanese Davide Mazzanti, nei quarti di finale degli Europei 2023 strapazza ...