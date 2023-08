Italia | ufficiale lo staff di Spalletti | la scelta su Buffon e Oriali

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 agosto 2023) La Figc ha ufficializzato lodi Lucianoper la sua nuova avventura come allenatore della Nazionale COMUNICATO – «La FIGC e il neo Commissario Tecnico Lucianohanno definito lodella Nazionale, che da domenica 3 settembre si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare una nuova avventura e al tempo stesso proseguire il cammino nelle European Qualifier per UEFA EURO Germania 2024 (il 9 settembre Nord Macedonia-a Skopje e tre giorni dopo-Ucraina a Milano). Conci saranno i due storici collaboratori, che con lui hanno iniziato, uno in panchina e l’altro in campo, fin dai tempi dell’esordio da allenatore a Empoli (95-96): il vice Marco Domenichini, spezzino, 65 anni, da 26 accanto al tecnico di ...