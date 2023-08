Italia in semifinale | data | orario e diretta streaming Europei femminili volley 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) Inizia il conto alla rovescia per ladell’aglidi: ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver eliminato la Francia ai quarti di finale, vola in Belgio per il penultimo atto della rassegna continentale. Sylla e compagne, campionesse d’Europa in carica, sfideranno la vincente della partita ad altissimo coefficiente tecnico tra Turchia e Polonia, squadre allenate rispettivamente daglini Daniele Santarelli e Stefano Lavarini. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 17.00 o 20.30 (ancora da definire) di venerdì 1 settembre al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Di seguito, le informazioni per seguire in ...