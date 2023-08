Italia-Francia 3-0 | azzurre in semifinale Europei pallavolo

(Di martedì 29 agosto 2023) La Nazionale aspetta la vincente di Turchia-Polonia L’batte laper 3-0 (25-14, 29-27, 25-13) oggi a Firenze nei quarti di finale deglifemminili di2023 e si qualifica per le semifinali. Ledel ct Mazzanti affronteranno, il primo settembre a Bruxelles, la vincente del quarto di finale tra Turchia e Polonia che si affrontano domani. L’, che deve ancora lasciare per strada un set nel torneo, apre la sfida con un parziale di 7-0 che spezza l’equilibrio e indirizza la prima frazione: 9-1, poi 19-7 in un set senza storia che finisce rapidamente 25-14. Copione diverso nel secondo parziale. Lasi affida a Bah, Elouga e a Gicquel, mentre la ricezionena balbetta (9-11 e 13-16). Sotto 15-18, ...

FIRENZE - L'del ct Mazzanti surclassa 3 - 0 (25 - 14, 29 - 27, 25 - 13) lae vola alla semifinale dell'Europeo femminile. Le azzurre, campionesse in carica, disputano una gara ad altissima ...AGI - Con un'altra vittoria per 3 - 0, la settima in altrettante uscite ai Campionati Europei, l'femminile della pallavolo ha piegato la. Grazie a questo successo, maturato a Firenze, in un Palazzo Wanny con tribune gremite, le azzurre hanno ottenuto il pass per le semifinali del ...L'si è qualificata per le semifinali degli Europei di pallavolo femminile battendo laper 3 - 0 (25 - 14, 29 - 27, 25 - 13) nella partita dei quarti di finale giocata a Firenze. In ...

L'Italia si è qualificata per le semifinali degli Europei di pallavolo femminile battendo la Francia per 3-0 (25-14, 29-27, 25-13) nella partita dei quarti di finale giocata a Firenze. In semifinale, ...Le azzurre hanno battuto anche la Francia nei quarti di finale (25-14 29-27 25-13), e ora lasciano l’Italia per le finali che si disputeranno a Bruxelles: l’avversario uscirà dalla semifinale di ...