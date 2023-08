Italia-Filippine oggi in tv | Mondiali basket 2023 | orario 29 agosto | programma | canali | streaming

(Di martedì 29 agosto 2023) Momento decisivo per l’ai. Ilazzurro osserva con tutta l’immensa attenzione possibile il destino degli azzurri, opposti alleall’Araneta Coliseum di Quezon City: una vittoria assicura il passaggio del turno, con una sconfitta si rischia di uscire. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 14.00 Tutto a causa della sconfitta contro la Repubblica Dominicana, attorno alla quale è sorto di tutto e sulla quale tutto s’è detto. Ora conta portare a casa un appuntamento che darebbe la possibilità di giocare la seconda fase con la Serbia come prima (e decisiva) avversaria. Sarà la sfida a un palasport caldissimo, anche se resta da capire quanto sarà importante questo calore a causa del fatto che Repubblica ...

Italia-Angola - Italia-Repubblica Dominicana - La presentazione Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo incontro del ...Italia-Filippine, oggi gli azzurri giocano il terzo match del Mondiale di Basket 2023: ecco dove vedere la partita in diretta tv.