Italbasket | Melli | “Ci vorrebbe un po’ di equilibrio nei giudizi | oggi abbiamo giocato bene”

(Di martedì 29 agosto 2023) Il cestista della Nazionale italiana di basket, Nicolò, dopo la vittoria sulle Filippine ai Mondiali 2023, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “di squadra, siamo stati sopra anche di 20 punti. Poi loro poi hanno un po’ recuperato ma siamo riusciti a gestirli. Siamo entrati determinati, tesi al punto giusto con l’idea di lavorare sempre insieme e il risultato è arrivato. Il gruppo squadra è unito, il clima è ottimo e dobbiamo continuare così. Con la Repubblica Dominicana ci siamo un po’ disuniti come non ci era mai capitato.invecesempre di squadra. Ciun po’ dinei“. SportFace.

L'del reggiano Nicolòsoffre più del dovuto anche contro i padroni di casa della Filippine, ma vincendo 90 a 83 si qualifica per la seconda fase dei Mondiali passando come seconda nel ...(foto FIBA) Nella ripresae compagni consolidano il punteggio , grazie a prove positive in attacco di Tonut e Pajola (i principali 'guardiani' di Clarckson) ma anche di Spissu e Ricci. Il ...AGI - Una brutta, gagliarda e volenterosa solo nel finale, è costretta a piegarsi alla Repubblica ...e Spissu. I caraibici sono costretti a bruciare subito due time - out, poi Feliz ...

L’Italbasket di Melli batte le Filippine e passa alla seconda fase dei ... 24Emilia

Melli e Spissu (tripla) portano l'Italbasket al massimo vantaggio sul +18 (60-78). Qualche nostra distrazione permette agli asiatici di rientrare sul -12 (68-80 con Clarkson e un gioco da tre punti di ...Fonte: Twitter (@Italbasket) Quintetti base sul parquet per entrambe le ... ma nel rovesciamento di fronte Nicolò Melli fa due su due. L’attenzione negli ultimi giorni al tiro dall’arco sempra aver ...